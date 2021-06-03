Литва и Польша построили «портал» между двумя своими городами

Литовский Вильнюс и польский Люблин теперь связаны «порталом», построенным специально для того, чтобы люди стали друг другу ближе, чаще общались, кроме того «портал» еще и выглядит круто и футуристично.



Жители Вильнюса и Люблина могут видеть друг друга в режиме реального времени.



Портал имеет круглую форму, которая символизирует колесо времени. Это виртуальный мост между столицей Литвы Вильнюсом и одним из старейших польских городов Люблином является первым в своем роде. В Вильнюсе портал находится рядом с вокзалом, в Люблине -на Plac Litewski.



Эти два города имеют историческую связь, так как Люблинская уния была подписана 1 июля 1569 года между Польшей и Литвой в этом самом городе. Этот союз создал единое государство, Речь Посполитую, одну из крупнейших в то время стран Европы.



Этот круг с экраном, который выглядит как портал в другое измерение, на самом деле позволяет вам видеть людей в другом городе и махать им.



У «порталов» есть экраны и камеры для прямой трансляции другого города.

Портал большую часть времени без звука, потому что технически сложно поддерживать звук 24/7, однако это возможно и для особых мероприятий это будет сделано.







Несмотря на это, создатели проекта верят, что люди найдут способ общения. Люди машут руками, посылают поцелуи.



Основная цель проекта — объединить людей. На официальном сайте говорится: «Окружение только теми, кто рядом и говорит на одном языке, дает нам комфорт и чувство стабильности. Это также ограничивает мировоззрение нашим узким внутренним кругом. Постепенно он становится идеальным местом для пробуждения неуверенности по отношению к тем, кто находится за его пределами, и прекрасным предлогом, чтобы не заботиться о мире, который принадлежит им. С каждым днем остается все меньше места для диалога, сочувствия и сострадания, для ощущения и единства в нашем доме — крошечном космическом корабле Земля. Так легко поверить, что каждый из нас — волна, и забыть, что мы тоже океан. Давайте преодолеем это чувство разделения и станем пионерами единства ».



Автор идеи, Бенедиктас Гилис, говорит, что многие потенциально смертельные проблемы, с которыми сталкивается человечество, такие как поляризация и изменение климата, были вызваны непониманием других и мира в целом. ПОРТАЛ должен объединять людей и является призывом подняться над иллюзией разделения, которую мы сами создали.





Хотя это не портал, который мы видим в фильмах или о котором читаем в книгах, он все же ближе всего к телепортации, и это настолько круто, что вы можете общаться просто со случайными людьми на улице, которая находится за сотни километров.

Портал между Вильнюсом и Люблином первый в мире, но не последний. Создатели проекта надеются, что они соединят десятки городов по всему миру, и в ближайшее время уже запланировано открытие двух новых: один в Рейкьявике, Исландия, и другой в Лондоне, Великобритания.



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