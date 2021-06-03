Кремль готовится к аресту валютных резервов России. Минфин России решил радикально изменить структуру Фонда национального благосостояния, заявил на ПМЭФ в четверг глава ведомства Антон Силуанов. По его словам, фонд полностью избавится от вложений в доллары США, сократит инвестиции в британский фунт, заменив их на евро, китайские юани и золото.

Операции проведет ЦБ РФ в кратчайшие сроки. Это будет «ближайший месяц», заявил Силуанов.

Первый вице-премьер и бывший помощник президента по экономике Андрей Белоусов объяснил: «Это осмысленное решение, связанное в том числе с угрозами санкций», которые озвучило руководство США. По словам Белоусова, решение было принято на уровне высшего руководства страны. На курсе рубля оно «честно никак не отразится», заявил вице-премьер.