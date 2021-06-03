Креативная корпоративная атрибутика: с чего же начать?

Корпоративные атрибуты считаются отличным и даже недорогостоящим инструментом повышения продаж и расширения круга влияния компании. Сюда входят и значки оптом на заказ, и различная сувенирная продукция с логотипом бренда. Можете быть уверены, что такой презент не останется без внимания клиентов, партнеров или сотрудников.

Действительно ли так нужны корпоративные атрибуты или можно обойтись без них? Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим достоинства. Примером будет изготовление значков.

Оригинальные аксессуары всегда хочется носить. Если вы такой дарите, то он однозначно будет использоваться и привлекать внимание окружающих.

Пины – один из лучших инструментов воплощения и транслирования взглядов или идей за счет образов. Компания Pin-Ol пользуется услугами профессиональных дизайнеров, которые прорисовывают и согласовывают макет значка с заказчиками.

Повышение репутации компании. Если есть возможность снабжать клиентов и сотрудников корпоративными атрибутами, значит дела идут в гору. Будьте уверены, что именно так подумают конкуренты, а возможно и спонсоры. В любом случае положительный имидж гарантирован.

Преимуществ еще больше и все они раскрываются уже на практике.

Виды корпоративных атрибутов

Ими можно считать различные типы наградной и сувенирной продукции: значки на заказ, различные вещи с символикой бренда, канцелярские товары с гравировкой или печатью, даже медали.

Что же касается пинов, то лучший результат зависит от профессиональной работы, поэтому следует выбирать лучшего производителя, не только по методам, но и креативности.

Уже готовы сделать заказ? Наберитесь терпения, ведь сначала стоит разобраться во внешнем виде, так как свои методы изготовления подразумевают различный результат и даже качество.

Химическое травление (фотогравирование). Способ хорош передачей мельчайших деталей. Это и неудивительно, ведь достигается за счет вытравливания кислотой. В образовавшиеся углубления заливается жидкая эмаль.

Наиболее популярный метод производства – штамповка и его особенность в достаточно простом изготовлении крупных партий за минимальное количество времени. Название говорит само за себя: изготовление значков происходит за счет штампов: главный – для самого изображения, вырубной отвечает для дальнейшей высечки.

Литье. Да, метод достаточно древний, но эффективности своей не потерял. Особенность заключается во впрыске сплава в специально заготовленную форму.

Нюансов гораздо больше, но это не значит, что во всем придется разбираться лично. Обратитесь к квалифицированным менеджерам компании Pin-Ol за консультацией, а также индивидуальным просчетом заказа.

Где заказывать корпоративные атрибуты?

Если речь идет о корпоративном подарке, то аксессуары следует заказывать у лучших. Только представьте, как будет неприятно, если клиенты или партнеры получат подобные презенты…

Значки на заказ Украина уже доступны на сайте pin-ol.com.ua. Компания на протяжении 10 лет лидирует по производству наградной и сувенирной продукции высшего класса.

Сделайте значки на заказ хотя бы один раз, чтобы убедиться во всех преимуществах и стать постоянным клиентом Pin-Ol.