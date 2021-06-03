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Ким Кардашьян пристыдили в сети за беспорядок в квартире

Американская предпринимательница Ким Кардашьян поделилась кадрами в облегающей одежде и была пристыжена за беспорядок на заднем фоне. Соответствующие кадры и комментарии появились под постом на ее странице в Twitter.

40-летняя знаменитость снялась в двух нарядах, позируя в одной из комнат собственного дома. На первом фото она в сером платье по фигуре длины макси и бежевых ботинках на каблуках. На втором снимке Кардашьян стоит боком к камере в темно-серых легинсах, топе грязно-голубого оттенка и босоножках на каблуках. В кадр также попали разбросанные вещи телезвезды: раскрытый чемодан, множество пакетов, лежащая на полу одежда, сумки и коробки на диване.

Твит набрал больше 44 тысяч лайков. Многие пользователи сети критиковали предпринимательницу за неряшливость. «Если бы моя комната выглядела так, меня бы называли грязнулей», «Окей, выглядишь хорошо. А теперь покажи помощницу, которая будет убирать раскиданную одежду и вещи с пола», «Беспорядок на фоне разрушил весь снимок», — негодовали они.

3 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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