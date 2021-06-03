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Кейт Уинслет рассказала подробности об отношениях со своим мужем

Кейт Уинслет рассказала об отношениях со своим мужем

Британская актриса Кейт Уинслет не часто рассказывает о своем муже Эдварде Абеле Смите, но не смогла удержаться, чтобы не похвастаться любимым в новом интервью для New York Times, в котором раскрыла подробности своих 9-летних отношений.

45-летняя знаменитость сказала, что невероятно счастлива в браке со своим «супергарячим мужчиной», который еще и является прекрасным отцом и партнером.

Кейт призналась, что считает Эдварда сверхчеловеком, ведь он успевает совмещать бизнес с домашними делами и даже взял на себя воспитание их 7-летнего сына.

«Он заботится о нас. Я когда-то сказала ему: «Недди, ты не мог бы сделать что-нибудь для меня?». Он ответил: «Что угодно». Он невероятный спутник по жизни. Мне так повезло». – сказала Уинслет.

Звезда добавила, что ее избранник настолько уравновешенный и спокойный, что даже ее публичность не стала проблемой для их отношений, ведь он просто не обращает внимание на то, что о ней пишут в СМИ.

3 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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