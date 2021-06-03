Перекормленную сладостями толстую макаку отправят в лагерь для похудения Литва и Польша построили «портал» между двумя своими городами » Как живет кошка Шупетт — наследница миллионов Лагерфельда 19 февраля 2019 года ушел из жизни Карл Лагерфельд — модельер, фотограф, коллекционер и издатель. Он умер в возрасте 85 лет от рака поджелудочной железы. Все свое состояние — $252,5 млн долларов, Лагерфельд завещал любимой бирманской кошке Шупетт.



Кошка стала единственной любовью модельера, она появилась в жизни Лагерфельда случайно, в 2011 году кошка оставалась у него на время отъезда одного из моделей, и больше они не расставались, Лагерфельд отказался ее возвращать.





Шупетт ни в чем не нуждалась: у нее было две личных горничных, которые ухаживали за ней, развлекали, следили за здоровьем и даже писали дневник о всех делах кошки за день. За 9 месяцев написали 400 страниц, которые стали основой книги.



У Шупетт был даже свой личный повар, который готовил только для нее; своя фарфоровая посуда; свой телохранитель.



Лагерфельд говорил, что у него и Шупетт много ощего: «Она ненавидит других животных и ненавидит детей. Она – центр мира. Если бы вы увидели ее, вы бы поняли. Есть что-то незабываемое в ней, в том, как она двигается, в том, как она играет. Она вдохновляет на элегантность».

Кроме наследства у кошки есть деньги, лично ею заработанные за участие в рекламных компаниях — 4 миллиона долларов.



После смерти Лагерфельда о кошке заботится бывшая домработница дизайнера — Франсуаза Касоте.



«Она живет со своей няней здесь, в Париже. Она в хорошей форме и окружена любовью», – сообщила в прошлом году СМИ руководитель отдела коммуникаций бренда Karl Lagerfeld Кэролайн Лебар. Таким образом она решила успокоить общественность, которая активно начала интересоваться судьбой животного.



У кошки есть свой аккаунт в Инстаграме, фотографии там постоянно обновляются, видно, что Шупетт в прекрасной физической форме.