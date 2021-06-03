Известный любовник Пугачевой пропал безвести

Известный любовник Пугачевой пропал безвести — он уже две недели не выходит на связь с родными и близкими.

Друзья Сергея Челобанова заявили, что бывший возлюбленный Пугачёвой перестал выходить с ними на связь. Артист перенёс зимой коронавирус и после этого знакомые не могут до него дозвониться, сообщает «Собеседник».



Последние несколько лет Челобанов часто появлялся на телевидении, где давал интервью, выяснял, является ли он отцом ребёнка своей сожительницы и прочее. Но вот уже более полугода об экс-фаворите Примадонны нет никаких вестей.

Как рассказал изданию продюсер Алексей Мускатин, который многие года работает с Челобановым и отстаивает его на всех передачах, где артиста обвиняют в злоупотреблении алкоголем, волноваться пока особых причин нет. Но артист действительно после болезни ушёл в «глухую защиту».

Никто с ним связаться не может. Он сейчас живёт со своей женой и сыном, до жены я также не смог дозвониться, как и до матери. Думаю, в любом случае, у него всё хорошо. В противном случае, мы бы узнали, — резюмирует продюсер.

Как сообщалось ранее, у Пугачёвой были четырёхлетние отношения с музыкантом Сергеем Челобановым. Они продлились вплоть до брака с Филиппом Киркоровым.