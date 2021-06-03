Израильская оппозиция заявила о формировании правительства без Нетаньяху

О формировании «правительства перемен» лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид уведомил президента Израиля. Если этот состав правительства будет утвержден, действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху покинет пост, который он занимал десять дет.

Согласно договоренности между оппозиционными партиями, до сентября 2023 года новое правительство будет возглавлять лидер партии «Ямина» Нафтали Беннет, затем его сменит Лапид, который займет пост премьера до ноября 2025 года — срока завершения работы избранного состава парламента.

Отмечается, что состав нового правительства теперь должен утвердить президент. После этого он должен получить одобрение парламента Израиля. На все эти политические процедуры потребуется не менее двух недель, что дает Нетаньяху и его сторонникам возможность переубедить депутатов и лишить Лапида большинства голосов. В частности, по данным израильской газеты, в парламенте уже сейчас есть колеблющиеся депутаты, которые заявляют о своих сомнениях и могут отказаться голосовать за новое коалиционное правительство.

Напомним, ранее сообщалось, что депутаты израильского парламента выбрали нового президента, которым стал Ицхак Герцог. Он сменит на этом посту Реувена Ривлина, завершившего свой семилетний срок.