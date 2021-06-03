Іран і ЦАР позбавили голосу у Генасамблеї ООН

Іран і Центрально-Африканська Республіка позбавлені права голосу в Генасамблеї ООН за несплату регулярних внесків до бюджету організації протягом двох років.

Про це йдеться в листі, направленому генсеком ООН Антоніу Гутеррішем голові 75-й сесії Генасамблеї ООН Волкану Бозкир.

“Наразі п’ять держав-членів підпадають під правило, що діє відповідно до статті 19 Статуту ООН”, — наголошується в документі. У статті йдеться про те, що “член організації, за яким є заборгованість по сплаті організації грошових внесків, позбавляється права голосу в Генеральній Асамблеї, якщо сума його заборгованості дорівнює або перевищує суму внесків, відповідних двом річним внескам”, – йдеться у документі.

Окрім Ірану і ЦАР, членські внески не платили Коморські Острови, Сомалі і Сан-Томе і Прінсіпі. Однак в листі генсека ООН підкреслюється, що ці три держави збережуть за собою право голосу в Генасамблеї до завершення її 75-й сесії.