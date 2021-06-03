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Глава МВФ: После пандемии увеличивается разрыв между экономиками разных стран

Мировая экономика встала на путь развития после пандемии коронавирусной инфекции. Как передает корреспондент «Росбалта», об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По ее словам, рост экономики составляет 6% по итогам наблюдений за последние полгода. «Передовые экономики быстро развиваются, а развивающиеся — отстают», — отметила глава МВФ.

Тем временем разрыв между странами наблюдается как в уровне бюджетной поддержки, так и в темпах вакцинации. Так, в ряде стран привили более половины населения, а в других — менее 1%.

«Это вызывает озабоченность и неизбежно будет приводить к более ускоренным темпам вывода ресурса с необходимых направлений», — считает Георгиева.

Напомним также, что в Северной столице начался второй день Петербургского международного экономического форума, который продлится до 5 июня.

3 июня, 2021 | Tags: | Category: Мир, Новости
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