Германия закрыла небо для рейсов «Аэрофлота» и S7

Российские чиновники продолжают повышать ставки в авиавойне с Европейским союзом, власти которого запретили своим авиакомпаниям полеты над территорией Белоруссии.Москва не предоставила разрешения на полеты для крупнейшего перевозчика Германии Lufthansa, из-за чего компания была вынуждена отменить рейсы в Москву и Санкт-Петербург, назначенные на среду, 2 июня. В ответ Минтранс ФРГ решил не выдавать разрешение на полеты в страну «Аэрофлоту» и S7, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

«На основании принципа взаимной практики федеральное управление гражданской авиации ФРГ (LBA) не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении. По этой причине рейсы «Аэрофлот»» и S7 не могли выполняться с 1 июня. Вчера у «Аэрофлота» было отменено три рейса, а сегодня — четыре», — заявили в пресс-службе министерства.

На прошлой неделе лидеры стран ЕС приняли политическое решение не использовать воздушное пространство Белоруссии после того, как президент Александр Лукашенко с помощью истребителя и ложных заявлений об угрозе взрыва принудительно посадил в Минске рейс Ryanair, чтобы арестовать находившегося на борту со-основателя NEXTA Романа Протасевича.

Более 10 крупнейших авиакомпаний, в том числе латвийская airBaltic, немецкая Lufthansa и голландская KLM, французская Air France и финская Finnair, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS и польская LOT, отказались от полетов над Белоруссией.

Ответом России стали задержки в предоставлении разрешений на новые воздушные трассы, из-за чего на прошлой неделе не смогли долететь до Москвы рейсы AirFrance из Парижа и Austrian Airlines из Вены.

Росавиация объяснила происходящее «увеличением общего количества запросов от авиакомпаний» и предупредила, что перевозчикам «следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет».

Источники The Bell на авиарынке, впрочем, в официальную версию не верят. Согласование нового маршрута в обычных условиях никогда не затягивается на сутки, говорит один из них.

Ограничения на вход в воздушное пространство России — это политическое решение, уверены собеседники издания.