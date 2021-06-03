Германия закрыла небо для рейсов «Аэрофлота» и S7

«На основании принципа взаимной практики федеральное управление гражданской авиации ФРГ (LBA) не выдавало никаких дополнительных разрешений на полеты российских авиакомпаний до тех пор, пока разрешения с российской стороны находились на рассмотрении. По этой причине рейсы «Аэрофлот»» и S7 не могли выполняться с 1 июня. Вчера у «Аэрофлота» было отменено три рейса, а сегодня — четыре», — заявили в пресс-службе министерства.
На прошлой неделе лидеры стран ЕС приняли политическое решение не использовать воздушное пространство Белоруссии после того, как президент Александр Лукашенко с помощью истребителя и ложных заявлений об угрозе взрыва принудительно посадил в Минске рейс Ryanair, чтобы арестовать находившегося на борту со-основателя NEXTA Романа Протасевича.
Более 10 крупнейших авиакомпаний, в том числе латвийская airBaltic, немецкая Lufthansa и голландская KLM, французская Air France и финская Finnair, венгерская Wizz Air, скандинавская SAS и польская LOT, отказались от полетов над Белоруссией.
Ответом России стали задержки в предоставлении разрешений на новые воздушные трассы, из-за чего на прошлой неделе не смогли долететь до Москвы рейсы AirFrance из Парижа и Austrian Airlines из Вены.
Росавиация объяснила происходящее «увеличением общего количества запросов от авиакомпаний» и предупредила, что перевозчикам «следует принимать во внимание возможное увеличение времени выполнения процедур для получения разрешения на прилет».
Источники The Bell на авиарынке, впрочем, в официальную версию не верят. Согласование нового маршрута в обычных условиях никогда не затягивается на сутки, говорит один из них.
Ограничения на вход в воздушное пространство России — это политическое решение, уверены собеседники издания.
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