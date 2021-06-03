«Форсаж 9: Неудержимая сага» в увлекательных погонях и перестрелках

С 17 июня в кинотеатрах страны премьера приключенческого боевика «Форсаж 9: Неудержимая сага«. Это новая часть одной из самых успешных франшиз в истории кино.

Режиссер, продюсер и сценарист Джастин Лин уже в пятый раз занял режиссерское кресло фильма франшизы «Форсаж». Предложение создать новую часть для него стала неожиданностью.

По сюжету Доминик Торетто (Вин Дизель) залегает на дно и живет спокойной жизнью с Летти (Мишель Родригес) и их сыном. Однако судьба имеет на него совсем другие планы, ведь опасность прошлых ошибок всегда скрывается за мирным горизонтом. Опасная кибертерористка Сайфер (Шарлиз Терон) решает отомстить Доминику за предыдущие неудачи и использует для этого профессионального наемного убийцу Джейкоба (Джон Сина), который к тому же давно покинут братом Торетто.

Также на экране «Форсаж 9: Неудержимая сага» можно увидеть Мишель Родригес, Тайриз Гибсон, Криса Бриджеса, Джордану Брюстер, Натали Эммануэль, Сон Кан, Хелен Миррен, Лукаса Блэка, Карди Би, Майкл Рукер и других.

В боевике зрителей ждет интересный сюжет, новые трюки и перспективный экшен. На нашем сайте уже можно ознакомиться с расписанием сеансов «Форсаж 9: Безудержная сага», выбрать для себя удобное время, и заказать билеты онлайн.