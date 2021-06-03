Джоди Фостер получит почётную награду Каннского кинофестиваля

Звезда «Молчания ягнят» Джоди Фостер получит Почётную Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 2021 году. Актриса также станет специальной гостьей церемонии открытия, которая пройдёт 6 июля на Круазетт.

В разные годы почётной награды удостаивались такие кинематографисты, как Бернардо Бертолуччи, Джейн Фонда, Аньес Варда, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон и многие другие.

Фостер получит награду в знак «признания её выдающегося актёрского пути и уникальной личности со скромной, но приверженной позицией к главным проблемам нашего времени».

«Канны — это фестиваль, которым я многим обязана, и он полностью изменил мою жизнь, — отмечает Фостер, — Я польщена, что дирекция фестиваля подумала обо мне, и это большая честь поделиться некоторой мудростью и парой приключений с новым поколением кинематографистов».

Впервые актриса посетила фестиваль в 1976 году, когда в конкурсе участвовал фильм «Таксист» Мартина Скорсезе. Тогда Фостер было всего 13 лет.

Каннский кинофестиваль пройдёт в 2021 году с 6 по 17 июля. Председателем жюри стал Спайк Ли.