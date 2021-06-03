Джеймс Ганн опубликовал новый кадр из предстоящего супергеройского фильма

Режиссер Джеймс Ганн, который сейчас готовит рождественский выпуск «Стражей Галактики», порадовал фанатов кадром из другого своего ожидаемого проекта – сиквела «Отряда самоубийц». Снимок с Идрисом Эльбой в образе Бладспорта он выложил в свой Instagram.

В кадре, кроме Эльбы, оказались также Питер Капальди в образе Мыслителя, Даниэла Мелшиор – Крысолов 2, и Дэвид Дастмалчян – Человек-в-Горошек. Согласно подписи режиссера, это кадр из сцены, в которой супергерои под прикрытием находятся на острове Корто-Мальтезе. По сюжету, туда отряд, собранный агентом Амандой Уоллер (Виола Дэвис), прибудет уничтожать нацистскую тюрьму-лабораторию Йотунхайм.

Украинская премьера боевика по комиксам DC намечена на 5 августа. В нем к роли Харли Квинн вернется Марго Робби. В каст картины также вошли Джон Сина, Алисе Брага, Пит Дэвидсон, Тайка Вайтити, а также Сильвестр Сталлоне, который озвучит Короля Акул. В отечественном прокате картина получила подзаголовок «Миссия навылет».