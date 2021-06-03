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Джеймс Ганн опубликовал новый кадр из предстоящего супергеройского фильма

Джеймс Ганн опубликовал новый кадр из предстоящего фильма

Режиссер Джеймс Ганн, который сейчас готовит рождественский выпуск «Стражей Галактики», порадовал фанатов кадром из другого своего ожидаемого проекта – сиквела «Отряда самоубийц». Снимок с Идрисом Эльбой в образе Бладспорта он выложил в свой Instagram.

В кадре, кроме Эльбы, оказались также Питер Капальди в образе Мыслителя, Даниэла Мелшиор – Крысолов 2, и Дэвид Дастмалчян – Человек-в-Горошек. Согласно подписи режиссера, это кадр из сцены, в которой супергерои под прикрытием находятся на острове Корто-Мальтезе. По сюжету, туда отряд, собранный агентом Амандой Уоллер (Виола Дэвис), прибудет уничтожать нацистскую тюрьму-лабораторию Йотунхайм.

Украинская премьера боевика по комиксам DC намечена на 5 августа. В нем к роли Харли Квинн вернется Марго Робби. В каст картины также вошли Джон Сина, Алисе Брага, Пит Дэвидсон, Тайка Вайтити, а также Сильвестр Сталлоне, который озвучит Короля Акул. В отечественном прокате картина получила подзаголовок «Миссия навылет».

3 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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