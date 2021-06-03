Дух свободы: в прокат выходит полнометражный мультфильм «Спирит: Дикий мустанг»

С 10 июня в украинских кинотеатрах стартует показ анимационной ленты «Спирит: Дикий мустанг» студии DreamWorks Animation. «Спирит: Дикий мустанг» является своеобразным продолжением мультфильма «Спирит: Душа прерий» 2002 года.

Действие фильма «Спирит: Дикий мустанг» разворачивается в XIX веке в маленьком техасском городке. Сюда из большого города переезжает 12-летняя девочка по имени Лаки Прескотт. Характер у девочки не сахар: она такая же бесстрашная бунтарка, как и ее мама, знаменитая всадница, которую ребенок почти не помнит. Девочку вырастила добрая и заботливая тетушка, которая многое от нее терпела, но после очередной выходки решила отправить племянницу жить к отцу. Лаки не в восторге от такой перспективы: ее душа жаждет приключений, а не размеренной жизни на периферии. На месте она находит двух подруг, Пру и Эбигейл, которые также увлекаются верховой ездой. А еще девочка встречает дикого мустанга по кличке Спирит (по сюжету это сын того самого легендарного Спирита из оригинального мультфильма). Спирит-младший был пойман ковбоями и укрощенный. Лаки дружит с жеребцом и решает освободить его от бессердечных хозяев …

Сюжет новой полнометражной картины «Спирит: Дикий мустанг» во многом переплетается с сериалом, но все же отличается от него. Сценарий писал Джон Фуско — автор первого фильма 2002 года. Режиссерское кресло заняла Илэйн Боган ( «Драконы и всадники идиоты», «Охотники на троллей») вместе с Эннио Торресаном ( «Спайс Сити»).

Создатели фильма «Спирит: Дикий мустанг» пояснили, что приключенческая атмосфера останется прежней, а вот герои довольно сильно изменятся: «Это новое поколение фильма, рассказано новому поколению зрителей».