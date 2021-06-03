Депутат российской Госдумы обвинил евреев в провале Манижи на Евровидении

«Cвинью русским, в виде быдловатой таджикской пучеглазой женщины, стебающейся над русскими женщинами, подложили евреи», — написал в своем официальном телеграмм-канале депутат Госдумы от правящей партии «Единая Россия» Вячеслав Лысаков.

Главными виновниками 9-го места, занятого российской певицей на конкурсе в Нидерландах, бывший автомеханик объявил израильских музыкантов Ори Каплана и Ори Авни, выступившими соавторами композиции Russian Woman, которую Манижа представила в Роттердаме. Досталось и Филипу Киркорову, поддержавшему уроженку Душанбе на отборочном туре. Короля российской эстрады Вячеслав Иванович назвал «нашим «болгарином», который вокруг прыгал, одетый как чучело, выдавая себя за своего». Совет политика, в недавнем прошлом зампреда главы комитета Думы по законодательству (!) звучит как приговор: «Что касается Манижи — встала и пошла! Потому, что у русских есть хорошая пословица: «Где родился — там и пригодился».

Что поделаешь, депутат человек простой — вечерняя школа в Подмосковье, ПТУ, работа на ювелирном заводе огранщиком, потом парикмахером, фельдшером на «скорой помощи», массажистом команды «Динамо», матросом на рыболовецких судах… Правда, в конце 1980-х Лысакову «поперло» — познакомившись с Джуной Давиташвили, он устроился в ее кооператив, женился на племяннице целительницы, и стал биоэнерготерапевтом.

В 1990-е он успел поработать автомехаником, но в 2011 году был избран в Госдуму, а в 2015-м окончил юридический факультет Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

Правовед Вячеслав Иванович авторитетный — он и американские соцсети призывал урезонить, и охарактеризовал недавнее задержание белорусскими властями Романа Протасевича как «блестящую операцию» КГБ. «И отследили «объект», и сопроводили, и разыграли возможный теракт, и фактически принудили самолет сесть, и, наконец, «приняли» в надежные руки», — восторгается депутат, начисто игнорируя официальную версию Минска о бомбе, подложенной ХАМАСом. И то верно, все же свои, зачем комедию ломать. Поэтому Лысаков предельно откровенен: «Это серьезный ход в отношении упитанных и непуганых авторов ресурсов, зачастую провоцирующих людей на прямое столкновение с силовиками ради своих политических и финансовых интересов».

Круг общения у выпускника ПТУ и Академии государственной службы при президенте РФ соответствующий. В свое время его помощником был Леонид Симунин — глава прокремлевского молодежного движения «Местные», персонаж с неонацистскими взглядами, близкий к «Боевой организации русских националистов» (БОРН), впоследствии сотрудник «Министерства энергетики» ДНР.

Леонид Симунин

Стоит ли удивляться выражениям вроде «быдловатая таджикская пучеглазая женщина» из уст респектабельного депутата? Тем более, что «патриотическая общественность» подвергла Манижу остракизму задолго до самого конкурса. Следственный комитет России даже проверил песню «Русская женщина» по требованию организации под названием «Ветеранские вести». Там тоже озаботились «еврейским вопросом», особо отметив, что «…учитывая этноконфессиональную принадлежность композиторов музыкального сопровождения (Ори Авни и Ори Каплан), сценический номер М.Д. Сангин (Манижи) Russian Woman объективно направлен также и на дестабилизацию русско-еврейских и христианско-иудаистских отношений, провоцирует и возбуждает религиозные и национальные рознь, ненависть и вражду между русскими и евреями».

Другими словами, за художества Манижи (формирующей «ложно-негативный образ русской женщины») непременно прилетит и евреям. Ведь фраза из талмудического трактата Шавуот «все евреи ответственны друг за друга» — одна из немногих, воспринимаемых антисемитами как указание к действию.

Михаил Гольд

http://hadashot.kiev.ua/node/1762