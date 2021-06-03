Cиквел «Круэллы» уже готовят в Disney

Фильм «Круэлла» с Эммой Стоун в главной роли дебютировал в кинотеатрах всего неделю назад, а зрители уже осыпают ленту лестными отзывами. Публика оценила историю в стиле панк-рок и несколько эксцентричный взгляд на вселенную «101 далматинца».

Многие заметили, что концовка фильма намекает на сиквел, а Крэйг Гиллеспи, режиссер «Круэллы», рассказал, что продолжение с большой вероятностью увидит свет.

«Такое впечатление, что мы лишь познакомились с Круэллой. Мне бы хотелось рассказать больше о ее дальнейшей судьбе. Ей удалось создать настоящий синдикат, мне бы хотелось увидеть, к чему приведут ее приключения», — рассказал Гиллеспи.

Режиссера также спросили о том, готов ли он взяться за работу над сиквелом.

«Только с прежней командой, мы отлично сработались. Мы продвигали много своих идей, а в Disney всегда с ними соглашались. Я надеюсь, что с сиквелом будет так же. Мы обязательно обсудим это», — признался режиссер в беседе с Collider.