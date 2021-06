Госсекретарь Блинкен призвал Москву не укрывать преступников, совершающих кибератаки Найдены первые люди в Тибете » Более уверенные в себе люди легче ведутся на фейки — исследование Американские исследователи опросили 8285 человек и выяснили, что участники, наиболее уверенные в своей способности отличать правдивые новости от фальшивых, чаще становились жертвами дезинформации. Также в работе, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщается, что излишне самоуверенные люди чаще делились фейковыми новостями в соцсетях. Фейковые новости и слухи распространяются в соцсетях быстрее реальных новостей. К такому выводу ученые пришли, проанализировав записи 3 миллионов пользователей твиттера за все время существования социальной сети. Хорошим примером служит случай, когда группа хакеров взломала твиттер-аккаунт агентства Associated Press, от имени которого был выпущен твит: «Срочные новости! Два взрыва в Белом доме. Барак Обама ранен», он моментально распространился среди пользователей соцсетей и привел к падению фондового рынка на 140 пунктов. Поэтому важно понимать механизмы, которые побуждают людей распространять фейковый новости и доверять им. Например, недавние исследования показали, что люди, склонные к анализу, с большей вероятностью отличали правдивые новости от фальшивых, а люди, полагающиеся на эмоции, чаще принимали фейковые новости за реальные. Теперь исследователи под руководством Бенжамина Лайонса (Benjamin A. Lyons) из Университета Юты решили проверить, как уверенность людей в том, что они могут легко отличить реальную новость от фальшивой, влияет на восприимчивость к фейковым новостям и их распространение. Самоуверенность часто играет важную роль в формировании поведения. Например, чрезмерно самоуверенные медицинские работники предоставляют менее качественную медицинскую помощь, а самоуверенность политиков связана с большей готовностью принимать рискованные решения. К участию в исследовании пригласили 8285 человек. Респонденты были отобраны с помощью алгоритма компании по исследованиям рынка YouGov, созданного, чтобы приблизиться к демографическим и политическим характеристикам США. Сначала респондентов попросили оценить правдивость или ложность новостных заголовков по 4-балльной шкале от «точно ложный» (1) до «точно правдивый» (4). Новости, реально опубликованные в 2018 году, были представлены в виде ленты Facebook. Каждый участник оценивал 12 новостей: 4 статьи, близкие по духу демократам (2 фальшивые и 2 настоящие), 4 статьи, близкие республиканцам (2 фальшивые и 2 настоящие), 2 про-демократические и 2 про-республиканские фальшивые статьи. Пример заголовка фейковой новости: «Специальный агент Дэвид Рейнор должен был дать показания против Хиллари Клинтон до своей смерти». По завершению задания участникам задали вопрос: «По сравнению с другими американцами, насколько точно вы можете распознать фейковую новость?». Для ответа респонденты использовали ползунок, чтобы указать число от 1 до 100. Также в течение нескольких месяцев исследователи отслеживали активность добровольцев в соцсетях и новостных порталах. Ученые смотрели какие сайты посещают респонденты и какими новостями делятся. Однако на эту часть исследования согласились не все участники. Авторы исследования обнаружили, что излишне самоуверенные участники оказались менее способными отличать правдивые новости от фейковых. Респонденты в среднем оценивали свои способности на 22 процента выше, чем оказывалось на самом деле (по результатам задания). Около 20 процентов участников переоценили себя на 50 или более процентов. Респонденты-мужчины демонстрировали большую самоуверенность. Более того, излишне уверенные в себе люди чаще делились фейковыми новостями в соцсетях, особенно когда темы соответствовали их политическим убеждениям. Исследователи предполагают, что более скромные и менее уверенные в себе люди склонны к самоконтролю и рефлексии, они тщательнее анализируют контент, прежде чем поделиться им.