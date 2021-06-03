Bloomberg: ЕС введет санкции против белорусских авиакомпаний 4 июня

Санкции ЕС в отношении белорусских авиаперевозчиков могут быть одобрены уже 4 июня. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным СМИ, европейские дипломаты одобрят 4 июня запрет на полеты белорусских перевозчиков в европейском воздушном пространстве. И если эти меры будут одобрены, они могут вступить в силу уже в ночь с 4 на 5 июня, отмечает издание.

Также на следующей неделе ЕС собирается обсудить дальнейшие ограничительные меры, которые могут затронуть белорусских министров и представителей командования ВВС Белоруссии. Под санкции также может попасть одна организация — какая именно, не уточняется.

Напомним, ЕС собирается ввести санкции из-за ситуации с посадкой авиарейса компании Ryanair в Минске. 23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в белорусской столице после сообщения о бомбе на борту. Однако сообщение о минировании оказалось ложным, а белорусские силовики задержали находившегося в самолете бывшего главного редактора телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. Инцидент с самолетом вызвал резкую реакцию международного сообщества. Евросоюз, белорусская, а также российская оппозиция осудили действия властей Белоруссии. ЕС решил ввести новые санкции против Минска, в том числе предполагающие запрет на полеты над территорией Белоруссии европейским авиалиниям и прекращение всего транспортного сообщения с этой страной, включая наземное.