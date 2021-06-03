Байдена призвали к решительным мерам по прекращению задержаний американцев в России

Находящийся в российской тюрьме американец Пол Уилан призвал президента Джо Байдена «агрессивно обсудить и решить» вопрос о задержании граждан США в политических целях, когда он встретится с президентом России Владимиром Путиным в конце месяца.

Уилан отбывает 16-летний срок лишения свободы по обвинению в шпионаже, которое он категорически отвергает.

В эксклюзивном телефонном интервью CNN он отметил необходимость «немедленных решительных действий», чтобы прекратить «похищение» американских граждан.

«Это не вопрос о России против меня; это вопрос о России против Соединенных Штатов, и Соединенные Штаты должны ответить на эту ситуацию с дипломатией путем захвата заложников и разрешить ее как можно быстрее», – сказал он.

Уилан сказал CNN, что он «позитивно настроен» по поводу предстоящей встречи между лидерами США и России, назвав ее «хорошим шагом в правильном направлении».

«Я знаю, что президент Байден и (госсекретарь Энтони) Блинкен работают над тем, чтобы добиться моего освобождения и возвращения домой», – сказал он.

Блинкен затронул дело Уилана, а также другого задержанного в России американца, Тревора Рида, в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в конце мая.

Как заявили в Белом доме, ожидается, что в ходе переговоров в Женеве Байден и Путин «обсудят весь спектр насущных вопросов», включая контроль над вооружениями, Украину и нарушения прав человека.