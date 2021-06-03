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Американский рэпер удалил изо лба бриллиант за миллионы долларов

Американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) удалил вживленный в лоб бриллиант за миллионы долларов. Об этом сообщает Page Six.

По информации издания, 26-летний исполнитель был замечен во Флориде в День поминовения (национальный день памяти США, отмечающийся ежегодно в последний понедельник мая) без розового драгоценного камня во лбу. Кроме того, он разместил в своем Instagram кадры, сделанные в рамках рекламной кампании популярного бренда Calvin Klein, на которых также заметно отсутствие бриллианта.

Наконец, рэпер удалил из соцсети снимки, связанные с операцией.

3 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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