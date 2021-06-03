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Американский генерал: С Россией нужно говорить с позиции силы, по-другому она не понимает

Новая администрация должна не повторять ошибки предшественников и разговаривать с Россией только с позиции силы. Об этом заявил американский генерал в отставке Бен Ходжес.

По его мнению, «русские уважают только силу и никогда не отступают», пишет National Review.

Президент Барак Обама пытался вести диалог с Москвой на том же языке, что и с европейскими партнерами, и это было «главной ошибкой США», уверен Ходжес.

Он отметил, что Вашингтон слишком слабо сдерживает продвижение интересов РФ, в частности, в Крыму и Черном море — «котле соперничества» между РФ и Западом. Этот пункт позволяет Кремлю воплощать свои планы на Ближнем Востоке, Южном Кавказе, Балканах, в Восточном Средиземноморье и Африке, считает генерал.

3 июня, 2021 | Category: Новости, Россия, США
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