Актриса Джоди Тернер-Смит резко осудила королевскую семью

Британская актриса Джоди Тернер-Смит появилась на передаче «Доброе утро, Британия!» и выразила свое мнение относительно ситуации с Меган, Гарри и королевской семьи.

Она высказалась против членов британской королевской семьи за то, что они не защитили Меган Маркл.

«Они сопротивляются вещам, которые могли бы подтолкнуть этот институт вперед, чтобы он больше отражал современный мир, — заявила Джоди на шоу Good Morning Britain. — Они могли бы посмотреть на этот брак как на способ эволюционировать. Могли бы поддержать Меган и защитить. И защитить своего сына [Гарри], чтобы он не почувствовал желания уйти».