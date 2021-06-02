Короткий огляд ринку азартних ігор в Україні Реформи в Україні — ключові для партнерства зі США та протистояння агресії Росії, — сенаторка Шагін » Звезда «Стартрека» впервые снимет фильм Звезда «Стартрека» и «Чудо-женщины» впервые попробует свои силы в режиссуре. Как сообщает The Illuminerdi, Крис Пайн снимет фильм под названием «Poolman» («Бассейнщик»). Сам же Пайн и исполнит главную роль. Он сыграет лос-анджелесского чистильщика бассейнов Даррена, который начинает активную борьбу против незаконной застройки города и коррупции городских властей. Герою помогает телевизионщик в исполнении Дэнни ДеВито, который хочет снять о Даррене и его гражданском активизме документалку. Продюсирует проект Пэтти Дженкинс, постановщица обеих частей «Чудо-женщины». Съемки предварительно запланированы на начало 2022 года.