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Звезда «Стартрека» впервые снимет фильм

Крис Пайн дебютирует в режиссуре

Звезда «Стартрека» и «Чудо-женщины» впервые попробует свои силы в режиссуре. Как сообщает The Illuminerdi, Крис Пайн снимет фильм под названием «Poolman» («Бассейнщик»).

Сам же Пайн и исполнит главную роль. Он сыграет лос-анджелесского чистильщика бассейнов Даррена, который начинает активную борьбу против незаконной застройки города и коррупции городских властей. Герою помогает телевизионщик в исполнении Дэнни ДеВито, который хочет снять о Даррене и его гражданском активизме документалку.

Продюсирует проект Пэтти Дженкинс, постановщица обеих частей «Чудо-женщины». Съемки предварительно запланированы на начало 2022 года.

2 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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