Жительницу Минска будут судить из-за отказа сдать квартиру помощнице прокурора

В Беларуси все более мрачные черты приобретают репрессии против населения. В Минске будут судить 34-летнюю женщину по обвинению в нарушении равноправия граждан из-за отказа сдавать квартиру помощнице прокурора. Прокуратура требует посадить владельца квартиры в тюрьму, а квартиру конфисковать.

Как сообщает генеральная прокуратура Белорусссии, женщина сдала помощнице прокурора квартиру 21 июля 2020 на два года. Арендатор «обязательства исполняла своевременно и в полном объеме».

Позже хозяйка квартиры в одностороннем порядке потребовала помощницу прокурора освободить жилье. По версии прокуратуры, сделала она это под воздействием «Telegram-каналов и иных интернет-ресурсов, в которых размещались призывы к ущемлению прав прокурорских работников», которые преследовали участников протестов.

Обвинение считает, что хозяйка квартиры хотела нарушить права сотрудницы прокуратуры из-за ее должности. Сейчас она находится под подпиской о невыезде, ей грозит до двух лет лишения свободы.