Все доступное имущество пропагандиста Шария арестовано

Видеоблогер Анатолий Шарий, который подозревается в государственной измене в Украине, заявляет, что Печерский районный суд Киева наложил арест на его имущество в Европе, России и Канаде.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передают Українськi Новини.

В то же время журналист Юрий Бутусов сообщает со ссылкой на собственные источники, что под арест попали вилла и другое жилище Шария в Испании, счет в испанском банке Caixabank, а также два счета в российском Raiffeisen Bank и East-West United Bank S.A. (Люксембург).