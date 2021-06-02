Витамин D оказался бесполезен для профилактики COVID-19

Специалисты провели менделевскую рандомизацию для оценки причинно-следственной связи между уровнем витамина D, восприимчивостью к коронавирусу и тяжестью симптомов COVID-19. Известно, что уровень 25-гидроксивитамина D (одна из форм витамина D) в крови зависит от некоторых генетических вариантов (полиморфизмов), поэтому если витамин D действительно влияет на заболеваемость COVID-19, наличие полиморфизмов также должно оказывать эффект на риск заражения и развития тяжелой инфекции.

Полногеномный поиск ассоциации, направленный на выявление связи между геномными вариантами и уровнем витамина D, охватил биомедицинские данные 443 734 человек. Для исследования связи между генотипом и восприимчивостью к COVID-19 авторы проанализировали генетические варианты 4134 человек с COVID-19 и 1 284 876 человек без COVID-19 из 11 стран. Оказалось, что увеличение уровня 25-гидроксивитамина D не имело значимой связи с восприимчивостью к COVID-19.

Результаты указывают на то, что повышение уровней циркулирующего витамина D с помощью добавок не может улучшить исходы, связанные с COVID-19. Это подтверждает то, что уровень витамина D связан с такими сторонними факторами, как возраст и наличие хронических заболеваний, которые также влияют на восприимчивость к коронавирусу.