Лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко визнаний найбільшим благодійником серед народних депутатів за 2020 рік.

Про це йдеться у дослідженні Громадянської мережі ОПОРА.

Петро Порошенко із своєї депутатської зарплати здійснив 14 благодійних внесків на суму 739 тисяч гривень.

Нещодавно Петро Порошенко під час поїздки на Донеччину передав 108-го батальйону 10 ОГШБ комплект відеоспостереження. У комплекті – камери спостереження для 9 взводних опорних пунктів, які будуть об’єднані в єдину мережу, інформація буде також надходити і на ротний опорний пункт, і в штаб батальйону. За словами військових, це дає змогу чітко контролювати переміщення ворога і посилює безпеку бійців на лінії фронту.

Як відомо, з перших днів пандемії Фонд Порошенка спільно з волонтерами забезпечили медиків захисними костюмами – в лікарні передали понад 157 тисяч штук. А також 10 тисяч антивірусних окулярів, понад 50 тисяч високоякісних швейцарських ІФА-тестів Roche, профінансували закупівлю, ремонт і витратні матеріали понад 50 апаратів ШВЛ Допомогу отримали близько 200 медичних установ.

Одразу після початку пандемії коронавірусу силами волонтерів, Фонду Порошенка та компанії Рошен понад 50 тисяч продуктових наборів отримали люди по всій Україні, у цьому році вже більше 12 тисяч наборів відправлені у регіони.

Зараз Фонд разом з волонтерами передає в лікарні та амбулаторії кисневі концентратори. Більше ста апаратів від Порошенка були доставлені у медзаклади і рятують життя. Загалом від початку пандемії у Порошенка витратили на благодійну допомогу 150 мільйонів гривень.