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В Японии началась распродажа домов по 500 долларов

Японские власти ищут граждан, желающих занять пустующие дома в сельских районах. Всего таких домовладений около 8 миллионов — они выставлены на продажу по цене от 500 долларов, сообщает Insider. Некоторые отдают бесплатно.

Чтобы стимулировать интерес граждан к пустующим домам, власти ряда регионов страны предоставляют субсидии на их ремонт. По официальным данным, в стране заброшено 8,49 миллиона домовладений. С 2013 года их число увеличилось на 3,2 процента. Чаще всего дома оставляют по обычным причинам — хозяева просто умирают или переезжают.

Большинство заброшенных построек расположено в префектурах Вакаяма, Токусима, Кагосима и Кочи — доля таких домов там превышает 18 процентов от общего числа домовладений. В ряде регионов начали создавать специальные сайты, где размещаются списки свободных домов. Их распродают за бесценок.

2 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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