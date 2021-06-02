В операции в Газе была испытана лазерная система ПВО — есть громадный прорыв



Последняя операция в Газе стала полигоном для испытания в боевых условиях новейших израильских систем противовоздушной обороны, и среди них щит будущего — лазерное оружие.

«Во время операции «Стражник стен» мы использовали системы, находящиеся в разработке, часть из которых перейдет в производство, а некоторые продолжат совершенствоваться с намерением продавать их в Израиле и за рубежом», — сказал сегодня генеральный директор флагмана израильской военной промышленности компании Elbit Systems Бецалель Махлис.

«Последняя операция даст большой толчок развитию мощной лазерной технологии по уничтожению ракет, минометных снарядов, противотанковых ракет и беспилотных аппаратов. В последнее время произошел поразительный прорыв в этой области», — добавил Махлис. По его словам лазерная система, созданная при участии отдела минобороны по разработке вооружений, может быть установлена как на воздушных, так и на наземных платформах. Гендиректор полагает, что разработка этого оружия будет завершена через 3-4 года.

Это позволит драматическим образом удешевить противовоздушную оборону ближнего радиуса. Известно, что одна противоракета батареи «Кипат барзель» стоит 50 тысяч долларов, так что уничтожение ракет террористов в этот раз обошлась примерно в 70 млн долларов.

А чуть позже появилась дополнительная информация, без указаний, относится ли она к вышеприведенной. Но, по всей видимости, да относится.

Новый БПЛА Эльбит может стать альтернативой Железному куполу или же весьма ощутимым дополнением в боевых действиях. Теперь дело за министерством обороны.

Лазерная система перехвата установлена на носу БПЛА. Появление такого беспилотника в арсенале Армии обороны Израиля существенно удешевит военные операции. Компания- производитель заявила, что в массовое производство “эльбиты” поступят через два-три года.

https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/95092