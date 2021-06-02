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В Оманском заливе атакован и сожжен иранский военный корабль

Архивное фото

В Оманском заливе сгорел иранский военный корабль, предположительно после атаки неизвестными

Военный корабль Ирана загорелся в Оманском заливе, всей команде удалось сойти с борта невредимыми, сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Причина возгорания не сообщается официальным Ираном не сообщается. В ближайшем порту Джаск рассказали, что судно находилось на тренировочной миссии.

13 апреля израильское судно Hyperion Ray, принадлежащее израильской Ray Shipping company, было атаковано ракетой, предположительно выпущенной иранскими силами.

2 июня, 2021 | Category: Израиль, Мир, Новости
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