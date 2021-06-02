США расследуют возможную утечку данных о своем ядерном арсенале в Европе Поблизости от Млечного Пути обнаружили гигантские обломки » В Оманском заливе атакован и сожжен иранский военный корабль В Оманском заливе сгорел иранский военный корабль, предположительно после атаки неизвестными Военный корабль Ирана загорелся в Оманском заливе, всей команде удалось сойти с борта невредимыми, сообщает британское агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ. Причина возгорания не сообщается официальным Ираном не сообщается. В ближайшем порту Джаск рассказали, что судно находилось на тренировочной миссии. 13 апреля израильское судно Hyperion Ray, принадлежащее израильской Ray Shipping company, было атаковано ракетой, предположительно выпущенной иранскими силами.