В Китае нашли комара размером с ладонь

Представьте себе комара величиной с ладонь. Огромное насекомое способно жужжать громче вертолета и готово посоревноваться с некоторыми птицами в размахе крыльев.
Комара-великана обнаружили китайские ученые в провинции Сычуань. Энтомолог Чжао Ли лично измерил размах крыльев невероятного москита: оказалось, что размер его достигает 12 сантиметров.
Необычный москит отнесен энтомологами к семейству долгоножек, виду Holorusia mikado. Вообще-то, этот вид был обнаружен еще в 1876 году британскими учеными, но в ту пору таких крупных особей не встречали.
Найденный экземпляр отправился в Музей насекомых Западного Китая — своими глазами увидеть комара-гиганта можно будет уже в следующем месяце.
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