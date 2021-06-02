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В Китае нашли комара размером с ладонь

Представьте себе комара величиной с ладонь. Огромное насекомое способно жужжать громче вертолета и готово посоревноваться с некоторыми птицами в размахе крыльев.


Комара-великана обнаружили китайские ученые в провинции Сычуань. Энтомолог Чжао Ли лично измерил размах крыльев невероятного москита: оказалось, что размер его достигает 12 сантиметров.

Необычный москит отнесен энтомологами к семейству долгоножек, виду Holorusia mikado. Вообще-то, этот вид был обнаружен еще в 1876 году британскими учеными, но в ту пору таких крупных особей не встречали.

Найденный экземпляр отправился в Музей насекомых Западного Китая — своими глазами увидеть комара-гиганта можно будет уже в следующем месяце.

2 июня, 2021 | Tags: | Category: Наука, Новости
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