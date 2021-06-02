Модели всех марсоходов сравнили с размерами человека и создали карту высадки земных аппаратов на Марс Ученые снова передвинули возможные сроки заселения Америки » В Китае нашли комара размером с ладонь Представьте себе комара величиной с ладонь. Огромное насекомое способно жужжать громче вертолета и готово посоревноваться с некоторыми птицами в размахе крыльев.

Комара-великана обнаружили китайские ученые в провинции Сычуань. Энтомолог Чжао Ли лично измерил размах крыльев невероятного москита: оказалось, что размер его достигает 12 сантиметров.



Необычный москит отнесен энтомологами к семейству долгоножек, виду Holorusia mikado. Вообще-то, этот вид был обнаружен еще в 1876 году британскими учеными, но в ту пору таких крупных особей не встречали.



Найденный экземпляр отправился в Музей насекомых Западного Китая — своими глазами увидеть комара-гиганта можно будет уже в следующем месяце.