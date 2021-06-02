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В Британии впервые не выявили ни одной смерти из-за коронавируса

Во всей Великобритании за 1 июня не выявлено ни одной смерти, произошедшей из-за коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщает британское информационное агентство Reuters.

За сутки в стране зафиксировано более 3,1 тысячи новых случаев инфицирования, однако ни один пациент не умер в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19.

В начале мая сообщалось, что власти Великобритании осенью предложат гражданам старше 50 лет ввести третью прививку от COVID-19 для того, чтобы предотвратить рост заболеваемости к Рождеству

2 июня, 2021 | Category: Мир, Новости
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