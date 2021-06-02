Уряд Шмигаля планує скоротити витрати на українську армію майже в два рази від запланованих

Схвалена Урядом Бюджетна декларація на 2022-2024 роки урізає оборонні витрати до 271 млрд замість 449 млрд передбачених Указом Президента від 25 квітня 2019 року №167/2019.

Відповідно до декларації на сектор безпеки і оборони передбачено виділити у 2022 році – не менше 270,7 млрд грн, 2023 – не менше 299,7 млрд грн, 2024 – не менше 332,6 млрд грн.

Зауважимо, що це значно менше ніж передбачено Указом Президента від 25 квітня 2019 року №167, яким уведено в дію рішення РНБО «Про пропозиції до Бюджетної декларації на 2020 – 2022 роки за статтями, пов’язаними із забезпеченням національної безпеки і оборони України».

Мінфін тоді мав передбачити у Бюджетній декларації на 2020–2022 роки видатки на забезпечення нацбезпеки і оборони у 2020-му – 368 млрд грн, з них на Міністерство оборони – 210 млрд, у 2021-му відповідно 403,4 та 214,5 млрд, а у 2022-му – 449,6 та 232 млрд.

Проте вже в 2020 році замість 210 млрд грн, що передбачались бюджетними пропозиціями, на Міноборони було виділено всього 117,5 млрд грн (згодом бюджет виріс 118 млрд), а у 2021 році виділили 117,6 млрд замість пропонованих 214,4 млрд грн.

На 2022 рік же замість 449 млрд на всю оборону та безпеку пропонується виділити 271 млрд. Тоді як лише на Міністерство оборони мали б виділити 232 млрд.

https://www.ukrmilitary.com/2021/06/budget.html