Ученые снова передвинули возможные сроки заселения Америки

Исследователи изучили истоки зарождения сельского хозяйства в долине Теуакан.

Работа опубликована в журнале Latin American Antiquity (перевод – naked-science.ru). Вопрос о том, когда древние люди впервые ступили на Американский континент, остается открытым для антропологов. Разные исследования показывают разные результаты: от 23 тысяч до 13 тысяч лет назад. Есть и более ранние датировки, но они довольно сомнительны.

Ученые из Университета штата Айова изучили истоки зарождения сельского хозяйства в долине Теуакан в Мексике, чтобы установить дату самого раннего заселения человеком пещеры Кокскатлан, расположенной в этой местности.

Путем радиоуглеродного датирования им удалось определить возраст костей кролика и оленя, которые нашли в этой пещере еще в 1960-х. Находки неожиданно оказались древними — их возраст оценили примерно в 28 297 — 33 448 лет. Тем не менее точной связи между этими останками и пребыванием людей пока нет. Ученые намерены изучить их на предмет следов порезов каменными орудиями и тепловой обработки.

Впрочем, неподалеку от костей обнаружили каменные артефакты, похожие на орудия труда. Это тоже еще предстоит доказать. Но оно того стоит, ведь отодвигание прибытия людей в Северную Америку более чем на 30 тысяч лет назад будет означать, что они были там до периода последнего ледникового максимума, то есть в момент наиболее сильного похолодания.

А в это время большая часть Северной Америки была негостеприимна для людей: ледник сковывал проход по суше, идущий с Аляски и Канады. Таким образом, по мнению ученых, людям пришлось бы мигрировать в Новый Свет на лодках по Тихоокеанскому побережью.