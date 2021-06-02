Ученые снизили биологический возраст мужчин, изменив режим и рацион питания

Решить задачу омоложения человеческого организма ученые пытаются при помощи различных методик и медицинских препаратов. Ученые из Йельского университета провели эксперимент, в ходе которого были получены обнадеживающие результаты, доказывающие возможность снижения биологического возраста человека путем изменения графика сна, введения научно обоснованного рациона питания, применения умеренных физических нагрузок и нормализации процесса отдыха.

Тестирование проводилось на протяжении 8 недель. В эксперименте были задействованы 43 физически здоровых мужчины в возрасте от 50 до 72 лет. Ученые изменили рацион питания испытуемых, нормализовали процесс отдыха и сна, ввели определенные физические нагрузки. В рацион питания были добавлены пробиотики и фитонутриенты.