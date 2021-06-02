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Ученые снизили биологический возраст мужчин, изменив режим и рацион питания

Решить задачу омоложения человеческого организма ученые пытаются при помощи различных методик и медицинских препаратов. Ученые из Йельского университета провели эксперимент, в ходе которого были получены обнадеживающие результаты, доказывающие возможность снижения биологического возраста человека путем изменения графика сна, введения научно обоснованного рациона питания, применения умеренных физических нагрузок и нормализации процесса отдыха.

Тестирование проводилось на протяжении 8 недель. В эксперименте были задействованы 43 физически здоровых мужчины в возрасте от 50 до 72 лет. Ученые изменили рацион питания испытуемых, нормализовали процесс отдыха и сна, ввели определенные физические нагрузки. В рацион питания были добавлены пробиотики и фитонутриенты.

Результат двухмесячного испытания показал, что такие изменения оказали положительное влияние на снижение биологического возраста добровольцев. В среднем мужчины «омолодились» на три года по сравнению с контрольной группой, члены которой продолжали придерживаться традиционного для них графика жизни, режима питания и физических нагрузок.

По заявлению исследователей, продукты питания, образ жизни и пищевые добавки, которые ведут к изменению метилирования ДНК (изменяется не структура генов, а их динамика), могут влиять и на те группы ДНК, которые отвечают за процесс старения и возрастной деградации организма.

Источник: aging-us

2 июня, 2021 | Category: Наука, Новости
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