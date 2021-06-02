Ученые перечислили дешевые продукты, спасающие от слабоумия

Определенный рацион питания помогает укрепить работу мозга и отсрочить или вовсе предотвратить развитие деменции. Об этом говорят ученые, которых цитирует Focus.

По словам специалистов, ряд питательных веществ и компонентов пищи поддерживают гибкость сети нервных клеток и синапсов. Если правильно подобрать питание, то можно затормозить развитие деменции на семь лет, уверены ученые.

Для этого, по их словам, надо употреблять зеленые овощи, темные ягоды, фасоль, горох, чечевицу, цельнозерновые продукты, разнообразные масла, пить больше простой воды, кофе, зеленого или черного чая.