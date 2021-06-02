У женщин нашли область мозга, отвечающую за материнские инстинкты

Куми Курода и ее коллеги из Исследовательского центра RIKEN в новом исследовании обнаружили функцию области мозга, которая отвечает за работу защитных материнских механизмов: она заставляет матерей рисковать собой и оберегать детенышей в любой ситуации.

Можно проследить это на примере куриц или кошек: они атакуют всех людей и животных, приближающихся к их гнезду или логову.

Люди и животные могут подавлять некоторые формы инстинктивного поведения и поступать иным образом, если им нужно заботиться о потомстве. Мы выяснили, что увеличение активности этой группы нейронов в гипоталамусе мышей заставляет их активнее заботиться о своем потомстве и при этом подавляет их инстинктивное стремление избегать опасных ситуаций. Куми Курода, сотрудник Исследовательского центра RIKEN (Япония), один из авторов исследования

За работу открытого участка мозга отвечает небольшой набор нейронов, расположенных внутри преоптической области гипоталамуса. Это один из глубинных регионов мозга, который, предположительно, управляет половым поведением животных и людей, а также их реакцией на жажду, колебания температуры и некоторые другие простые раздражители.

Во время наблюдения за активностью разных типов нейронов в преоптической области в мозге недавно родивших самок мышей авторы обнаружили небольшую группу нервных клеток: она активно реагировала на молекулы кальцитонина, гормона, который управляет балансом кальция и фосфора в организме. Далее авторы проследили, как поменяется поведение мышей, если заблокировать работу этих клеток.

Оказалось, что подобная процедура заставила грызунов потерять интерес к защите своего потомства. Это проявлялось в том, что такие мыши не переносили свое потомство в гнездо, не закрывали его своим телом и бросали мышат при проявлении первых признаков опасности.