Турция после переговоров с США выслала всех российских специалистов по С-400

«Система С-400 будет на 100 процентов под нашим контролем», — заявил министр.

Решение об их высылке из страны было принято Анкарой после переговоров с Вашингтоном, уточняет агентство. На данный момент неясно, как Турция самостоятельно подготовит своих военных к взаимодействию с зенитно-ракетным комплексом.

Напомним, 28 мая появилась информация о том, что Вашингтон предложил Анкаре альтернативу в отношении покупки российских комплексов С-400. США надеются, что вместе с Турцией они смогут найти «общий путь» по этому вопросу. Какую именно альтернативу Вашингтон предложил Анкаре, пока не уточняется.