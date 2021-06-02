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Турция после переговоров с США выслала всех российских специалистов по С-400

Российские специалисты по зенитно-ракетным комплексам С-400 были высланы из Турции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова главы турецкого МИД Мевлюта Чавушоглу.

«Система С-400 будет на 100 процентов под нашим контролем», — заявил министр.

Решение об их высылке из страны было принято Анкарой после переговоров с Вашингтоном, уточняет агентство. На данный момент неясно, как Турция самостоятельно подготовит своих военных к взаимодействию с зенитно-ракетным комплексом.

Напомним, 28 мая появилась информация о том, что Вашингтон предложил Анкаре альтернативу в отношении покупки российских комплексов С-400. США надеются, что вместе с Турцией они смогут найти «общий путь» по этому вопросу. Какую именно альтернативу Вашингтон предложил Анкаре, пока не уточняется.

2 июня, 2021 | Category: Статьи
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