Треть смертей от жары за последние двадцать лет связали с потеплением климата

Около 37 процентов всех смертей, связанных с жарой, в летний период за последние 20 лет ассоциировано с потеплением климата из-за антропогенных причин. К такому выводу пришли ученые, проанализировав уровни смертности и температуру в самые жаркие месяцы по городам мира. Полученные результаты еще раз демонстрируют, как важно разрабатывать стратегии по снижению антропогенного влияния на климат. Исследование опубликовали в Nature Climate Change.

После перехода к индустриальному обществу температура во всем мире выросла на один градус Цельсия, а в некоторых густонаселенных районах на два. Потепление климата негативно влияет на человека, увеличивая уровни смертности. В XX веке изменения климата стали происходить особенно быстро и затронули большую часть территорий. Мы уже писали, что в XX веке повышение температуры произошло на 98 процентах поверхности планеты, за исключением внутренних областей Антарктиды.

Обычно климатические исследования не принимают во внимание медицинские аспекты изменения климата или оценивают его влияние модулированием будущих событий. Например, ученые рассчитали, что к 2100 году когнитивные функции людей могут существенно снизиться, если человечество не ограничит выбросы парниковых газов и сжигание ископаемого топлива. Но масштабных исследований, позволяющих оценить влияние потепления климата на человека за последние годы, практически нет.

Ученые со всего мира во главе с Антонио Гаспаррини (A. Gasparrini) из Лондонской Школы гигиены и тропической медицины изучили, как потепление климата воздействовало на здоровье людей в 1991-2018 годах. Они собрали информацию об общей смертности (исключая насильственные причины) и температуре в три самых жарких месяца года из баз данных 732 городов в 43 странах. Смертность от повышенной температуры определяли как избыточную смертность, возникающую при температуре, превышающей оптимум для данной местности. Чтобы оценить связь смертности и температуры в каждом городе, ученые использовали регрессию Пуассона. При этом исследователи также создали модель, в которой исключалось влияние человека на климат, а учитывались только изменения температуры природного характера. Это помогло понять, как антропогенные причины влияют на уровень смертности.

Оказалось, что в среднем 37 процентов всех смертей, связанных с жарой, в летний период ассоциировано с потеплением климата из-за антропогенных причин. Наиболее сильный эффект наблюдался Эквадоре, Колумбии (до 76 процентов) и Юго-Восточную Азии (48-61 процентов). Также исследователи посчитали количество избыточных смертей в год в разных городах из-за потепления: 189 — в Афинах, 172 — в Риме, 156 — в Токио, 146 — в Бангкоке и 82 — в Лондоне.

Смертность, связанная с потеплением климата

Ученые заключили, что необходимо разработать эффективные программы, предотвращающие изменения климата, а вместе с тем и снижающие смертность. Несмотря на масштабность исследования, многие территории оказались неохваченными: Россия, страны Восточной Европы, Африки и Южной Азии. В будущем еще предстоит изучить, как потепление сказалось на них.