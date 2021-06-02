«  
  »

Танцевавшая с Путиным бывшая глава МИД Австрии вошла в совет директоров «Роснефти»

Бывшая глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль вошла в совет директоров российской государственной компании «Роснефть», говорится в пресс-релизе организации. Состав совета утверждён на годовом собрании акционеров.

Кнайсль возглавляла внешнеполитическое ведомство Австрии в 2017-2019 годах. В 2018 году президент России Владимир Путин по её приглашению приехал на её свадьбу, где танцевал с невестой. Этот визит носил частный характер.

На пост главы МИД она была номинирована австрийской крайне правой Партией свободы, выступающей с позиций евроскептицизма и за улучшение отношений с Россией. Австрия участвует в проекте российского газопровода «Северный Поток — 2», канцлер страны Себастьян Курц выступает против новых санкций против России.

Кроме Кнайсль в состав директоров «Роснефти» вошли бывший канцлер Германии Шрёдер, главный исполнительный директор нефтяной компании BP Бернард Луни и ещё 9 человек.

2 июня, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  