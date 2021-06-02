Судан отказался размещать базу российского флота

Надежды России получить базу флота в Африке, — первую со временем окончания холодной войны, — похоже, идут ко дну. Судан решил пересмотреть соглашение, которое было заключено в ноябре 2020 года и позволяло России открыть в одной из беднейших африканских стран пункт материально-технического обеспечения ВМФ, где могли бы проходить ремонт и пополнять запасы в том числе атомные подводные лодки.

Договор о военно-техническом сотрудничестве был заключен в эпоху прошлого правительства и так и не был ратифицирован законодательным советом Судана, заявил в интервью Blue Nile TV Начальник штаба вооруженных сил страны Мухаммад Усман аль-Хусейн.

«Мы находимся в процессе пересмотра соглашения, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией, в отношении российского военного проекта на суданском побережье Красного моря», — цитирует его РИА Новости.

«Соглашение может быть продолжено, если мы найдем пользу и выгоду для нашей страны», — отметил аль-Хусейн.

О том, что Судан заморозил договор о создании базы российского флота в конце апреля со ссылкой на источники сообщил телеканал Al-Arabiya. Посольство России в Хартуме и МИД РФ тогда решительно опровергли эту информацию.

Решение о приостановке действия соглашения власти Судана приняли на фоне потепления с США. 19 мая американский Минфин объявил, что завершает процедуру исключения Судана из списка стран-спонсоров терроризма.

Этот процесс был официально инициирован в декабре прошлого года. Формальное решение Минфина США отменяет ограничения на финансовые операции с Суданом, а также разрешает беспрепятственные поставки сельхозпродукции, медикаментов и медицинского оборудования.