Стоимость нефти Brent закрепилась выше $70 за баррель

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов продолжают повышаться после существенного подъема накануне благодаря оптимистичной оценке перспектив спроса странами ОПЕК+

По состоянию на 8:28 августовские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь Brent подорожали на $0,3 до $70,55, а июльские фьючерсы на западно-техасский сорт WTI — на $0,23 до $67,95 баррель, сообщает «Финмаркет».

Как отмечает аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов, вчера «по итогам дня нефть марки Brent подорожала на 1,86% до $70,56». «Цена закрепилась выше психологически значимого уровня $70 после встречи ОПЕК+. Цена (вчера) повышалась до $71,30 за баррель», — говорится в обзоре эксперта.

Он констатирует, что «министры ОПЕК+ приняли рекомендацию министерского мониторингового комитета ОПЕК+ сохранить намеченные планы по увеличению нефтедобычи в июле».

«В апреле министры ОПЕК+ приняли решение о постепенном восстановлении добычи нефти: в мае на 350 тыс. баррелей в сутки, в июне еще — на столько же, в июле — на 441 тыс. баррелей в сутки. На встрече не обсуждался уровень добычи после июля. После июля картель планирует сохранить уровень добычи неизменным до апреля 2022 года. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 1 июля», — указывает Антонов.

На его взгляд, «покупатели открыли себе дорогу к уровню $75» за баррель Brent. «Статистика в США радует трейдеров. Теперь они с нетерпением ожидают публикации данных по занятости в США за май в пятницу, надеясь получить дополнительные подсказки о силе восстановления американской экономики. На пути к $75 промежуточным сопротивлением выступит уровень $72,15 за баррель», — резюмирует аналитик.

Напомним также, что в конце I квартала 2020 года по мировому нефтяному рынку прокатились несколько волн падения цен на «черное золото». Негативная ситуация была вызвана целом комплексом факторов: общим перепроизводством сырья, резким падением спроса на фоне стремительного распространения коронавирусной инфекции COVID-19 (11 марта было объявлено о пандемии) и опасениями по поводу ее влияния на глобальную экономику, а также развалом сделки ОПЕК+ (официально с 1 апреля, но фактически после безрезультатных переговоров стран-нефтепроизводителей на встрече 6 марта в Вене).

Впрочем, 12 апреля страны ОПЕК+ согласовали новую сделку, участниками которой стали 23 государства. Соглашение рассчитано на 2 года — с 1 мая 2020-го до 1 мая 2022-го. Новая сделка ОПЕК+ стала вынужденной реакцией нефтедобывающих стран на ситуацию на рынке и давление со стороны США. Однако в целом она не перекрыла объемов снижения мирового спроса, к тому же на рынке скопились огромные запасы сырья.

В течение 2020 года страны ОПЕК+ проводили встречи, корректируя параметры сделки с учетом ситуации на мировом нефтяном рынке, — начав с мая сокращать нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки, они в августе ослабили ограничения до 7,7 млн на период до конца 2020 года.

1 апреля страны ОПЕК+ договорились постепенно наращивать нефтедобычу: в мае и июне — на 350 тыс. баррелей в сутки, а в июле — на 450 тыс. баррелей в сутки.