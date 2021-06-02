В США разыграют самый большой денежный приз среди привившихся от COVID-19 Ученые установили связь между потерей зубов и активностью пожилых людей » Стивен Кинг рассказал, какой фильм его реально напугал Стивен Кинг не смог досмотреть до конца «Ведьму из Блэр» с первого раза — фильм показался ему слишком страшным

Он смотрел его, когда лежал в больнице под капельницей. В рамках передачи «История хоррора» Элая Рота писатель рассказал, что не смог досмотреть картину «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Кинг признался, что первый раз увидел её, когда лежал в больнице, напичканный лекарствами. Первый раз я увидел «Ведьму из Блэр», когда лежал в больнице под капельницей. Мой сын принёс видеокассету с фильмом и сказал, что я должен посмотреть его. Но на середине я сказал ему: «Выключи, это слишком страшно». Стивен Кинг писатель В ходе передачи Кинг не уточнил, когда именно и при каких обстоятельствах он позже досмотрел «Ведьму из Блэр».

Картина «Ведьма из Блэр» вышла в 1999-м, поэтому, вероятнее всего, Кинг смотрел её после того, как его сбил фургон в том же году. Писатель признавался, что авария кардинально изменила его жизнь — после неё он создал благотворительный фонд для помощи людям, которые не могут самостоятельно оплатить лечение и реабилитацию.

Фильм ужасов режиссёра Дэниэла Мирика рассказывает историю трёх студентов киношколы, которые отправляются в старинный город, чтобы снять документальный фильм о местной легенде — Ведьме из Блэр, которая убивала всех, кто заходил в её владения.

Бюджет ленты составила 22 тысячи долларов, а кассовые сборы превысили 245 миллионов. Благодаря этому фильм попал в Книгу рекордов Гиннесса по соотношению затрат и прибыли. В 2007 году по этому показателю его опередило «Паранормальное явление». Ранее стало известно, что Стивен Спилберг и создатели «Очень странных дел» братья Даффер работают над сериальной адаптацией «Талисмана» Стивена Кинга.