Стивен Кинг рассказал, какой фильм его реально напугал

Стивен Кинг не смог досмотреть до конца «Ведьму из Блэр» с первого раза — фильм показался ему слишком страшным
Он смотрел его, когда лежал в больнице под капельницей.
В рамках передачи «История хоррора» Элая Рота писатель рассказал, что не смог досмотреть картину «Ведьма из Блэр: Курсовая с того света». Кинг признался, что первый раз увидел её, когда лежал в больнице, напичканный лекарствами.
- В ходе передачи Кинг не уточнил, когда именно и при каких обстоятельствах он позже досмотрел «Ведьму из Блэр».
- Картина «Ведьма из Блэр» вышла в 1999-м, поэтому, вероятнее всего, Кинг смотрел её после того, как его сбил фургон в том же году. Писатель признавался, что авария кардинально изменила его жизнь — после неё он создал благотворительный фонд для помощи людям, которые не могут самостоятельно оплатить лечение и реабилитацию.
- Фильм ужасов режиссёра Дэниэла Мирика рассказывает историю трёх студентов киношколы, которые отправляются в старинный город, чтобы снять документальный фильм о местной легенде — Ведьме из Блэр, которая убивала всех, кто заходил в её владения.
- Бюджет ленты составила 22 тысячи долларов, а кассовые сборы превысили 245 миллионов. Благодаря этому фильм попал в Книгу рекордов Гиннесса по соотношению затрат и прибыли. В 2007 году по этому показателю его опередило «Паранормальное явление».
Ранее стало известно, что Стивен Спилберг и создатели «Очень странных дел» братья Даффер работают над сериальной адаптацией «Талисмана» Стивена Кинга.
Leave a Reply