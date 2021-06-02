США заборонили оренду землі на Алясці для видобутку нафти та газу

Президент США Джо Байден призупинив рішення колишнього президента Дональда Трампа про оренду на Алясці ділянок для видобутку нафти і газу.

Про це повідомляє BBC.

Причиною є шкода, яка завдається дикій природі, де живуть безліч білих ведмедів, карибу і перелітних птахів.

Управління внутрішніх справ повідомило орендарів про прийняте рішення. У відповідь Управління промислового розвитку і експорту Аляски, якому належать сім договорів оренди ANWR, і офіційні особи Аляски заявили, що розчаровані цим рішенням.

Проти нього виступив і губернатор Аляски Майк Данліві.

“Я буду використовувати всі необхідні засоби, щоб звести нанівець це кричуще федеральне зловживання”, – заявив він.