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США заборонили оренду землі на Алясці для видобутку нафти та газу

США заборонили оренду землі на Алясці для видобутку нафти та газу

Президент США Джо Байден призупинив рішення колишнього президента Дональда Трампа про оренду на Алясці ділянок для видобутку нафти і газу.

Про це повідомляє BBC.

Причиною є шкода, яка завдається дикій природі, де живуть безліч білих ведмедів, карибу і перелітних птахів.

Управління внутрішніх справ повідомило орендарів про прийняте рішення. У відповідь Управління промислового розвитку і експорту Аляски, якому належать сім договорів оренди ANWR, і офіційні особи Аляски заявили, що розчаровані цим рішенням.

Проти нього виступив і губернатор Аляски Майк Данліві.

“Я буду використовувати всі необхідні засоби, щоб звести нанівець це кричуще федеральне зловживання”, – заявив він.

2 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости, США
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