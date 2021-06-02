США расследуют возможную утечку данных о своем ядерном арсенале в Европе

Вооруженные силы США проверяют информацию о возможной утечке данных об американских ядерных боезарядах, размещенных в Европе. Об этом сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Речь идет об опубликованной в СМИ информации о том, что американские военные в Европе использовали карточки в обучающем приложении, чтобы запомнить местоположение боезарядов.

«Министерство ВВС США изучает, можно ли было обнародовать информацию, которой обменивались через карточки», — заявил представитель минобороны.

При этом он заверил, что все американское оружие находится в безопасности и под защитой.