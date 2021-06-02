Сиенна Миллер спровоцировала слухи о новом романе со своим близким другом

39-летняя Сиенна Миллер рассталась с 30-летним галеристом Лукасом Цвирнером еще в конце лета прошлого года, и с того момента о ее личной жизни в прессе ничего слышно не было. Однако недавно актриса, судя по всему, решила присмотреться к своему близкому другу Арчи Кесвику. По крайней мере, именно об этом красноречиво говорят снимки с их вчерашней прогулки по Нью-Йорку.

На этих фото Сиенна и Арчи сначала держатся за руки во время прогулки, после которой бок о бок сидят в ресторане и то и дело обмениваются милыми фразами. К слову, в целом новые фото Сиенны и Арчи выглядит довольно невинно: на них пара не сливается в страстных поцелуях и объятиях — поэтому не исключено, что они по-прежнему просто близкие друзья.

Арчи Кесвику около 40 лет, он весьма успешен и обеспечен. Он является директором компании Mandarin Oriental Hotel Group Limited, управляющей сетью шикарных отелей, а также курортами, спа-центрами и жилыми комплексами по всему миру. Около десяти лет назад Арчи был помолвлен с моделью Элис Ругге-Прайс, которая является близкой подругой принцев Уильяма и Гарри, однако свадьбой дело так и не кончилось. Сиенна же знакома с Арчи уже много лет. Еще в своем интервью десятилетней давности она называла его своим «близким другом», а также неоднократно выходила с Кесвиком в свет.

Пока какие-либо подробности отношений пары неизвестны, однако поклонники актрисы убеждены, что между ними явно что-то большее, чем просто нежная дружба. Если подозрения поклонников подтвердятся, то это будет первое серьезное увлечение Миллер после расставания с Лукасом Цвирнером. Они были вместе около года и, по слухам, даже были помолвлены. Причины их разрыва не разглашаются, однако его инициатором стала именно Миллер.