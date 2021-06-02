Рядом с особняком Меган Маркл и принца Гарри нашли человеческий скелет

Согласно сообщениям западной прессы, рядом с домом 39-летней Меган Маркл и 36-летнего принца Гарри в Монтесито были обнаружены человеческие останки. Их нашли рабочие, занимавшиеся ландшафтным дизайном, на дороге — всего в нескольких метрах от роскошного особняка герцогов Сассекских, который они приобрели за 14,7 миллиона долларов год назад.

Работа на объекте была сразу же остановлена, и на место вызвали полицейских. Для такого места, как Монтесито, это настоящее происшествие,



— сказал инсайдер.

В ходе следствия выяснилось, что обнаруженным человеческим костям несколько тысяч лет. Приглашенные к расследованию антропологи установили, что они принадлежат коренным американцам — представителям племени чумаши, которые жили в этом районе 11 тысяч лет назад.

Власти также подтвердили, что недвижимость, где были найдены человеческие останки, не имеет никакого отношения к Меган Маркл и принцу Гарри.

Свой дом Меган и Гарри приобрели у российского бизнесмена Сергея Гришина, бывшего совладельца «РосЕвроБанка». В 2009 году он купил этот дом за 25 миллионов долларов и в течение долгих лет пытался продать его за 34 миллиона. Однако желающих так и не нашлось, и в итоге миллиардер понес убытки от его продажи.

Район, в котором живут герцоги, весьма престижный — их соседями являются очень обеспеченные люди и такие знаменитости, как Опра Уинфри и Эллен Дедженерес. Однако такому соседству с членами королевской семьи рады далеко не все местные жители. После переезда Меган и Гарри в Монтесито горожане стали жаловаться на большой поток туристов и папарацци, которые постоянно пытаются поймать пару, в результате чего регулярно нарушают общественное спокойствие.

Несмотря на престижность района, Меган и Гарри и сами не чувствуют себя в нем в полной безопасности. В прошлом году к ним в дом несколько раз приезжала полиция, после того как в нем срабатывала сигнализация.