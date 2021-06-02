Республиканцы в Конгрессе США потребовали вернуть жесткие санкции против «Северного потока — 2»

Член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) и еще 20 его однопартийцев из комитета по иностранным делам потребовали от Белого дома отменить решение об отказе от введения санкций в отношении компании — оператора газопровода «Северный поток» Nord Stream 2 AG. Конгрессмены направили во вторник соответствующее послание госсекретарю Энтони Блинкену.

По утверждению законодателей, завершение строительства газопровода позволит «России дальнейшее дестабилизирующее поведение в Европе». «Предприняв действия, а потом немедленно отменив их, администрация показывает, что противоречит своему неоднократно звучавшему несогласию с достройкой газопровода», — отмечается в тексте, распространенном пресс-службой республиканской части комитета. Законодатели считают, что отказ от рестрикций в отношении проекта показывает, что администрация США ценит интересы ФРГ выше остальной Европы.

Республиканцы утверждают, что «реализация «Северного потока — 2» также не соответствует задачам администрации в сфере климата». «Растущая зависимость Европы от российского газа, от которого происходят более высокие выбросы, чем от других источников энергии, противоречит вашей цели о сокращении выбросов», — полагают они. Кроме того, по утверждению авторов послания, реализация проекта сделает Украину «более уязвимой перед российской агрессией».

«Администрации необходимо объяснить, почему она продолжает откладывать введение критически важных санкций, несмотря на то, что строительство газопровода завершено на 95%, — говорится в послании. «Мы просим, чтобы вы немедленно отменили эти решения и использовали данные Конгрессом обязательные полномочия по введению санкций в отношении страховых и занимающихся аттестацией компаний, которые участвуют в проекте», — резюмируется в нем.