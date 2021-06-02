Реформи в Україні — ключові для партнерства зі США та протистояння агресії Росії, — сенаторка Шагін

«Продовження втілення Україною важливих реформ зі зміцнення демократії — ключове для нашого тривалого партнерства та протистояння російській агресії», — написала сенаторка Джин Шагін у Twitter.

Джинн Шагін очолює делегацію сенаторів від Республіканської та Демократичної партій США, яка цього тижня відвідує Литву, Україну та Грузію. До делегації входить сенатор від Демократичної партії Кріс Мерфі та сенатор-республіканець Роб Портман.

Візит до України підтрверджує підтримку обох партій США «партнерству проти російської агресії а також продовженню реформ із зміцнення демократії та цілі стати частиною ЄС та НАТО», йдеться в дописі Шагін.

В Києві сенатори провели зустрічі з українськими урядовцями, представниками громадянського суспільства а також вшанували пам‘ять загиблих на сході України. «Сила України полягає не лише у збройних силах, а у виконанні обіцянки Революції Гідності», — зазначили у Посольстві США в Україні в дописі про візит делегації.

«Багаторічна двопартійна і двопалатна підтримка України в Конгресі США життєво важлива для нашого стратегічного партнерства у час, коли наша держава продовжує протистояти агресії РФ і втілювати реформи», — зауважив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Під час перебування у Литві сенатори провели зустріч із лідеркою білоруської опозиції Світланою Тихановською.Після України сенатори прямують до Грузії.

https://ukrainian.voanews.com/a/Senatory-kyiv/5913513.html